Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı

Eli matkapla delindi, ısırıldı, Van Gölü'ne atıldı

Emrah A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.'nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Emrah A., oğlunun Van Gölü'ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine