Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı

Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı

VAN'da 7 yaşındaki oğlunun elini matkapla delip göle atan öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı. Küçük çocuk, gölden yüzerek kurtulduğunu anlattı.

Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı - Sayfa 1

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.'yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.'ya teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi.

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Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı - Sayfa 2

Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

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Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı - Sayfa 3

Eli matkapla delindi, ısırıldı, Van Gölü'ne atıldı

Emrah A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.'nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Emrah A., oğlunun Van Gölü'ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine 

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Eli matkapla delindi ısırıldı Van Gölü'ne atıldı! Mucize kurtuluşu anlattı - Sayfa 4

Görevliler hakkında da şikayetçi oldu

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia eden Emrah A., görevliler hakkında da savcılığa şikâyetçi oldu.

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