Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri

Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bünyesine yeni içerikler eklemeye hız kesmeden devam ediyor. Film eleştirmenleri tarafından film içeriklerinde yapılan değerlendirme sonucunda en iyi ve en kötü filmler belirlendi.

Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri - Sayfa 1

Sinema alanında referans sitelerden biri olan Rotten Tomatoes, eleştirmenlerin oyuyla Netflix filmlerini derecelendirdi.
İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri...

128
Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri - Sayfa 2

27. Polar
Yüzde 21

228
Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri - Sayfa 3

26. Otherhood
Yüzde 29

328
Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri - Sayfa 4

25. Rim of the World
Yüzde 30

428