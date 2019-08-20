Eleştirmenler belirledi! İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri
Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bünyesine yeni içerikler eklemeye hız kesmeden devam ediyor. Film eleştirmenleri tarafından film içeriklerinde yapılan değerlendirme sonucunda en iyi ve en kötü filmler belirlendi.
Sinema alanında referans sitelerden biri olan Rotten Tomatoes, eleştirmenlerin oyuyla Netflix filmlerini derecelendirdi.
İşte en kötü ve en iyi Netflix filmleri...
128
27. Polar
Yüzde 21
228
26. Otherhood
Yüzde 29
328
25. Rim of the World
Yüzde 30
428