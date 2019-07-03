Eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in neden kilo verdiği ortaya çıktı!

Son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarında kilosu üzerine eleştiriler almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz'in neden zayıfladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşam bir davetten çıkan Deniz, kilosu hakkında açıklamada bulundu. Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.