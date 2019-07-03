Eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in neden kilo verdiği ortaya çıktı!
Son olarak oynadığı Çukur dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Dilan Çiçek Deniz'in verdiği kilolar hayranlarını korkutmuştu. Deniz'in neden kilo verdiği ortaya çıktı.
Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, Çukur sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun her paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenilmeye başlamıştı.
Son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarında kilosu üzerine eleştiriler almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz'in neden zayıfladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz akşam bir davetten çıkan Deniz, kilosu hakkında açıklamada bulundu. Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.
Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni alırken bir anda verdiği kilolar yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Deniz'e takipçileri, ''Kilo al'' baskısı yapmaya başlamıştı.
Ünlü oyuncunun çok zayıfladığını düşünen takipçileri, ''Bu ne ! Çok zayıfsın'', ''Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al'' gibi yorumlar yapmaya başlamıştı.