Elektrikli araçlar soğuk havada çileye dönüştü! Bataryalar boşaldı, Uludağ'da Tesla'nın başına gelmeyen kalmadı

Uber sürücüsü Javed Spencer, son üç günde kiraladığı Chevy Bolt'u şarj etmekten başka pek bir şey yapmadığını ve yine bataryası bitmiş bir şekilde yolda kalmaktan endişe ettiğini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava böyle soğuk olduğunda arabalar iyi çalışmıyor, şarj aletleri iyi çalışmıyor ve tabii insanlar da"