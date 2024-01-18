Elektrikli araçlar soğuk havada çileye dönüştü! Bataryalar boşaldı, Uludağ'da Tesla'nın başına gelmeyen kalmadı
Elektrikli araç kullanım oranı her geçen gün artıyor. Avrupa'da Norveç büyük oranda bu araçlara geçiş yaparken, ABD'de ise otomotiv devleri bu alanda rekabet halinde. Ancak kuzey bölgelerinde sert soğuklar gören ABD, şarj tutmayan ve dakikalar içinde bataryası boşalan araç krizi yaşıyor. Geçtiğimiz gün ise Uludağ'da eksi 5 derecede Tesla Model Y sahibine büyük stres yaşattı. Tesla'yı Renault kurtardı... Soğuk hava bataryayı neden boşaltıyor? İşte detaylar...
Chicago'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte elektrikli araç şarj istasyonları çaresiz kalan sürücülerin toplanma merkezine dönüştü: Tükenen bataryalar, agresif görünen sürücüler ve sokağa taşan kuyruklar...
Uber sürücüsü Javed Spencer, son üç günde kiraladığı Chevy Bolt'u şarj etmekten başka pek bir şey yapmadığını ve yine bataryası bitmiş bir şekilde yolda kalmaktan endişe ettiğini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava böyle soğuk olduğunda arabalar iyi çalışmıyor, şarj aletleri iyi çalışmıyor ve tabii insanlar da"
Batarya birkaç dakikada bitti
27 yaşındaki Spencer, Pazar günü bataryasının bitmesine 48 km kala bir şarj istasyonuna doğru yola çıktığını söyledi. Ancak Spencer, bu mesafeye rağmen sadece birkaç dakika içinde bataryanın bittiğini söylerken, arabasını istasyona çektirmek zorunda kaldığını anlattı.
Spencer "Sonunda fişe taktığımda hiç şarj almıyordu" ifadelerini kullanırken, normalde bir saatte şarj olan arabasını ancak 5 saatte şarj edebildiğini kaydetti.