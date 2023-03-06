Elektrikler kesilince olanlar oldu! Deprem sanıp sokağa döküldüler: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!
KOCAELİ’de seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon, elektrik tellerine çarparak tüm kabloları aşağı indirdi. Çarpmanın şiddetiyle mahallenin büyük bölümünde elektrikler kesilirken sesleri duyan ve ışıkları sönen mahalleli deprem olduğunu zannederek sokağa indi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla mahalleye yeniden elektrik enerjisi verdi.
Olay, Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 CYB 470 plakalı kamyonun seyir halindeyken dorsesi açıldı. Açılan dorse, cadde üzerindeki elektrik tellerine temas etti.
Dorsenin tellere çarpmasının şiddetiyle, elektrik telleri koparak caddeye döküldü. Mahalle sakinleri ise adeta şok geçirdi. Çıkan sesten deprem olduğunu zanneden vatandaşların, elektrik kesilmesiyle birlikte yaşadığı panik daha da arttı.
Bir anda balkona ve sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzarayı hemen ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, tehlikeli bir durum yaşanmaması için caddeye tüm girişleri kapattı. Hızlıca olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri ise kısa sürede tahribatı onararak mahallenin elektrik enerjisini yeniden devreye soktu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahalle, yeniden elektriğe kavuşurken kazadan dolayı telefon ve internet kablolarının da zarar gördüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.