Elektrikler kesilince olanlar oldu! Deprem sanıp sokağa döküldüler: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

Polis ekipleri, tehlikeli bir durum yaşanmaması için caddeye tüm girişleri kapattı. Hızlıca olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri ise kısa sürede tahribatı onararak mahallenin elektrik enerjisini yeniden devreye soktu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahalle, yeniden elektriğe kavuşurken kazadan dolayı telefon ve internet kablolarının da zarar gördüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.