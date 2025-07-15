Elektrikçiler uyarıyor! Kabloları saklamak için kullandığınız bu yöntem felakete neden olabilir...
Evlerde estetik kaygıyla yapılan küçük bir dokunuş, aslında büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. 25 yıllık deneyime sahip uzman elektrikçi, gizlenen kabloların zamanla nasıl yangına yol açabileceğini anlatırken, çoğu ev sahibinin farkında bile olmadığı bu riske karşı net bir uyarıda bulundu.
Ev dekorasyonunda estetik görünüm uğruna yapılan bazı alışkanlıklar, farkında olmadan büyük tehlikeler doğurabiliyor. Uzman elektrikçiler, özellikle kablo ve prizleri gizleme eğiliminin ciddi bir yangın riskine yol açtığını söylüyor.
KABLOLAR “NEFES ALAMAZSA” RİSK BAŞLAR
İngiltere'nin elektrik firmalarından biri olan Fusion Electrical’ın Direktörü James Harrison, insanların sık yaptığı hatalara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
Harrison, “Kablolar kitaplıkların arkasında, halıların altında ya da prizler boyanmış halde duruyor. Görsel olarak derli toplu olabilir, ama bu, ısıyı hapseden bir düzeneğe dönüşüyor” dedi.
Harrison’a göre kabloların üzeri örtüldüğünde havalandırma engelleniyor, bu da zamanla yalıtımın bozulmasına ve aşırı ısınmaya yol açıyor. Sonuç? Elektrik arızaları, eriyen prizler ve hatta ev yangınları…
YAZ AYLARINDA RİSK KATLANIYOR
Özellikle yaz mevsiminde, taşınabilir klimalar, şarj cihazları, vantilatörler gibi yüksek enerji tüketen cihazların kullanımıyla birlikte yük daha da artıyor. Sıkıştırılmış ya da saklanmış kablolarla birleştiğinde bu durum, adeta bir kıvılcım bekleyen bomba etkisi yaratıyor.