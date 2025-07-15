Elektrikçiler uyarıyor! Kabloları saklamak için kullandığınız bu yöntem felakete neden olabilir...

Harrison’a göre kabloların üzeri örtüldüğünde havalandırma engelleniyor, bu da zamanla yalıtımın bozulmasına ve aşırı ısınmaya yol açıyor. Sonuç? Elektrik arızaları, eriyen prizler ve hatta ev yangınları…

YAZ AYLARINDA RİSK KATLANIYOR

Özellikle yaz mevsiminde, taşınabilir klimalar, şarj cihazları, vantilatörler gibi yüksek enerji tüketen cihazların kullanımıyla birlikte yük daha da artıyor. Sıkıştırılmış ya da saklanmış kablolarla birleştiğinde bu durum, adeta bir kıvılcım bekleyen bomba etkisi yaratıyor.