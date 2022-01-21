Elektrik zammı faturasını paylaşan paylaşana! Ünlülerden doğalgaz ve benzin fiyatlarına tepki!
Elektrik zammı faturalara yansıdı Twitter'da elektrik faturalarıyla protesto başladı. Elektrik, doğalgaz ve benzin zamlarını topa tutan Demet Akalın, Gökhan Özoğuz ve Gani Müjde art arda tepki verdi!
Elektrik zammı faturalara yansıdı, vatandaş başta sosyal medya olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında elektrik faturasını paylaşarak isyan etti. Elektrik faturalarının yanında doğalgaz ve benzine yapılan son zamma da isyanlar yükselirken, ünlüler camiasından da zamlara sesler yükselmeye başladı. Ünlü senarist Gani Müjde, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve Demet Akalın eletrik zammı başta olmak üzere doğalgaz ve benzin zamlarına, ödedikleri faturalara sosyal medyadan isyan etti.
1Ocak 2022 sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken kalem olan, yüzde 125lere uzanan elektrik zammı vatandaşı olduğu kadar ünlüleri de isyan ettirdi.
Ocak 2022 elektrik zammı sonrası faturalarını almaya başlayanlar önce şoka uğruyor sonra da sosyal medyada faturalarını paylaşıyor.
"Escobar değildik belki ama çocuklarımız ısınsın diye biz de çok para yaktık"
Öyle ki bir fatura görseline düşülen 'Escobar' notu sosyal medyada viral oldu. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın, üşüyen kızı için para yaktığına yönelik hikayeye atıfta bulunan bir sosyal medya kullanıcısının faturasını paylaşarak "Escobar değildik belki ama çocuklarımız ısınsın diye biz de çok para yaktık" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşım defalarca paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı.