Elektrik zammı faturasını paylaşan paylaşana! Ünlülerden doğalgaz ve benzin fiyatlarına tepki!

"Escobar değildik belki ama çocuklarımız ısınsın diye biz de çok para yaktık"

Öyle ki bir fatura görseline düşülen 'Escobar' notu sosyal medyada viral oldu. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın, üşüyen kızı için para yaktığına yönelik hikayeye atıfta bulunan bir sosyal medya kullanıcısının faturasını paylaşarak "Escobar değildik belki ama çocuklarımız ısınsın diye biz de çok para yaktık" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşım defalarca paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı.