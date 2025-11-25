Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem! Milyonlarca abone etkilenecek
Yeni yılda elektrik ve doğal gaz faturalarında önemli değişiklikler olacak. Yıllık 4 bin kWh’nin üzerinde elektrik tüketen aboneler devlet desteği dışında kalacak. Doğal gazda ise şehir bazlı kademeli tarife dönemine geçilerek.İşte tüm detaylar...
Yeni yılla birlikte, yıllık elektrik tüketimi toplam 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) geçen abonelerin devlet desteği kesilecek. Düzenlemeden 2,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.
Önümüzdeki yıl itibarıyla doğal gazda da kademe uygulamasına geçme kararı alınmıştı. Doğal gazdaki kademe uygulaması şehirlere göre farklı olabilecek.
İllerin sıcaklık değerlerine göre doğal gaz kullanımları kış aylarında farklılık gösteriyor. Bundan sonra kademe, örneğin, Erzurum'da başka İstanbul'da başka uygulanacak.
Ancak aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor.