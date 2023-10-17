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Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail, elektrik ve suyu da kesmişti. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...

Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.

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Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

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Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

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Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam

İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...

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