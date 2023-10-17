Elektrik, su, gıda yok! Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam
Anadolu Ajansı
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İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail, elektrik ve suyu da kesmişti. İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...
İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.
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İsrail ordusunun hem havadan hem karadan yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.
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İşte bölgeden gelen son fotoğraflar...
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