Elektrik faturalarına 216 liraya kadar destek! Başvuru yapacaklar dikkat kimler nasıl yararlanıyor?

Bu imkandan faydalanan kişi sayısı 4 milyona ulaşırken sayının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki elektrik faturası desteği almak için ne yapmak gerekiyor. Öncelikle gelir şartı limitinin yükseldiğini hatırlatalım. Artık hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'ten 1'inden az olması gerekiyor. 1 Temmuz öncesinde bu tutar 1417 liraydı. Ancak asgari ücret artırılıp 5 bin 500 lira yapılınca tutar 1833 liraya çıktı.