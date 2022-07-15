Elektrik faturalarına 216 liraya kadar destek! Başvuru yapacaklar dikkat kimler nasıl yararlanıyor?
Dar gelirli ailelere yönelik 'elektrik tüketim desteği'ne son zamanlarda gelen zamların ardından başvuran kişi sayısı arttı. Peki elektrik faturası desteğinden kim nasıl faydalanabilir? Detaylar haberimizde...
Bu imkandan faydalanan kişi sayısı 4 milyona ulaşırken sayının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki elektrik faturası desteği almak için ne yapmak gerekiyor. Öncelikle gelir şartı limitinin yükseldiğini hatırlatalım. Artık hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'ten 1'inden az olması gerekiyor. 1 Temmuz öncesinde bu tutar 1417 liraydı. Ancak asgari ücret artırılıp 5 bin 500 lira yapılınca tutar 1833 liraya çıktı.
Haber Global'de yer alan habere göre temelde hesap yapıldığında 4 kişilik bir ailenin geliri 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanabiliyor.
Başvurmak için PTT'ye kimlik belgesiyle gitmek ve meskeninize ait elektrik faturasını ibraz etmeniz gerekiyor. Ödemeler ise PTT yoluyla yapılıyor.
Kime kaç lira elektrik faturası desteği veriliyor?
Devletin elektrik faturalarına verdiği destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 108 lira ila 216 lira arasında değişiyor.