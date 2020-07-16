Elçin Sangu'nun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin okuma provasından kareler geldi

Son olarak Show TV'de Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde dizisiyle yeniden ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Birbirinden ünlü isimler, efsane bir kadro ile ekranlara dönecek oyuncunun yeni dizisinden gelen kareler ise gelir gelmez herkesi heyecanlandırdı.