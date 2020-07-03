Elçin Sangu'nun yeni dizisi 'İyi Günde Kötü Günde' bomba bir kadro var
Son olarak Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu, yeni bir dizi ile ekranlara geri dönüyor. 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin kadrosunda ise efsane isimler yer alıyor.
Show TV'de Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu, yeniden ekranlara geri dönüyor. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sangu'nun yeni projesindeki kadro ise herkesi heyecanlandırdı.
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O3 Medya imzası taşıyan dizi İyi Günde Kötü Günde'nin senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil kaleme alacak. Yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin oturacak.
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İşte İyi Günde Kötü Günde dizisinin kadrosunda yer alan birbirinden ünlü oyuncular...
Seda Bakan
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Mert Fırat
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