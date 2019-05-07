Elçin Sangu'dan itiraf! Yunus Özdiken'den evlilik teklifi geldi
Çarpışma dizisinin yıldızı Elçin Sangu'dan evliliğe dair çarpıcı açıklamalar geldi.
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'in 6 senedir mutlu bir beraberliği var. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmayı düşünüyor. Geçtiğimiz akşam bir etkinliğe katılan Elçin Sangu, muhabirlerin evlilik sorularına açıklık getirdi.
Elçin Sangu ''Bu yaz düğün var mı?'' sorusuna ''Bir plan program yapmıyorum. İyi giden bir şey varken illa bir tarih alayım da evleneyim diye bir şey yok. Ben pek geleneksel bir tip de değilim'' cevabını verdi.
Çok düğün dernek sevmediğini de belirten Elçin Sangu, hayalinde bir düğün olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte eğleneceği bir akşam olabileceğini söyledi.
''Evlilik teklifi geldi mi?'' sorusuna da cevap veren Sangu, ''O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu'' açıklamasını yaptı.