Elçin Sangu yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'yi anlattı Star TV'de başlayacak
Elçin Sangu, Star TV'de yayınlanacak İyi Günde Kötü Günde dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni dizinin yayın tarihinin ise kısa bir sürede belli olacak.
Bir derginin çekimi için 2020-2021 Sonbahar-Kış modasını yansıtan kostümler giyen Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizisi için objektif karşısına geçti.
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Yeni projesi için oldukça heyecanlı olan Sangu, "Gülmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum o nedenle iyi Günde Kötü Günde gibi işler benim de yüzümü güldürüyor ve yaşam enerjime uyuyor" dedi.
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Dizideki aşk üçgenin klasik bir aşk üçgeni olmadığına dikkat çeken oyuncu dizideki karakterler ile ilgili ise şu açıklamaları yaptı:
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"Klasik ara bozan kadın üçgeni izleyemeyecekler. Hayatın tesadüfleri üzerinden oluşan bir üçgen. Dizimizde her karakterin bir alt hikayesi var ve zamanla göreceğiz. En önemlisi bu dizide aslında gerçekten kötülük yapmak için kötü olan bir karakter yok."
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