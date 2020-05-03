Elçin Sangu trafiğe takılınca atarlandı! Kendi yaptı başkalarına kızdı
Koronavirüs günlerinde 'Evde Kal' çağrıları sürerken sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde özellikle İstanbul sahillerinde bu çağrılara pek kulak asılmıyor. Güzel oyuncu Elçin Sangu da sevgilisiyle Boğaz'da tur atmaya çıktı, trafiğe takılınca da insanların sokağa çıkmasına kızdı!
Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmayanlar sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde önlemlere pek dikkat etmezken genelde başkalarını suçluyorlar! Güzel oyuncu Elçin Sangu da aynen öyle yaptı. Boğaz'da tur atan Elçin Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi. Aracın direksiyonundan inip direksiyonu sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.
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Elçin Sangu önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Baltalimanı'nda trafik kilitlenince sinirlendi.
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İnsanların sokağa çıkmasına isyan eden oyuncu, direksiyonu yan koltuktaki sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.
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Ancak Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de maske takmamıştı.
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