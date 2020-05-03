Elçin Sangu trafiğe takılınca atarlandı! Kendi yaptı başkalarına kızdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmayanlar sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde önlemlere pek dikkat etmezken genelde başkalarını suçluyorlar! Güzel oyuncu Elçin Sangu da aynen öyle yaptı. Boğaz'da tur atan Elçin Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi. Aracın direksiyonundan inip direksiyonu sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.