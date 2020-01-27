Elçin Sangu önce özür diledi ardından da isyan etti 'Biz pahalı ameleleriz'

Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine ise, "Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz" yanıtını verdi.