Elçin Sangu önce özür diledi ardından da isyan etti 'Biz pahalı ameleleriz'
Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, önceki gün Ortaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Ortaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, muhabirlerle tartışması nedeniyle gergin anlar yaşandı. Sangu o tartışmaya dair, açıklama yapıp özür diledi ardından ise sitem etti.
Başarılı oyuncu, "Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin, o yüzden tepki gösterdi. Sizi kırdıysak özür dilerim" diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.
Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine ise, "Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz" yanıtını verdi.
Peki, Elçin Sangu kimdir?
Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır.