Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi...

Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi...

Yeni dizisi “Seni Tanıyorum” için düzenlenen kutlama gecesinden ayrılan Elçin Sangu, gazetecilerin Ahbap Derneği’ne ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, “Çok saçma bir soru, hiç gerek yok” diyerek aracına yöneldi.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 1

Elçin Sangu, yeni dizisi “Seni Tanıyorum”un yayın öncesi kutlamasının ardından objektiflere yansıdı. Geceden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen oyuncu, Ahbap Derneği’ne ilişkin soru yöneltilmesi üzerine kısa bir açıklama yaptı.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 2

AHBAP SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Netflix’in başrollerini Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, aile içi gizem ve gerilim temalı yeni dizisi “Seni Tanıyorum”un resmi fragmanı yayımlandı.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 3

17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak yapımın ekibi de yayın öncesinde bir araya gelerek kutlama yaptı.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 4

Gece sonunda kameralara yansıyan Elçin Sangu, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlarla aracına yöneldi. Bu sırada oyuncuya “Hemen AHBAP’ı soralım” denildi.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 5

Sangu ise yöneltilen sorudan rahatsız olduğunu belirterek, “Çok saçma bir soru, hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 6

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Elçin Sangu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve dosyada “Ahbaplar Suç Örgütü” olarak geçen soruşturma kapsamında daha önce ifade vermişti.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 7

Sangu, ifadesinde 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği merkezine giderek yardım çalışmalarına katıldığını ve derneğin hesabına 100 bin lira bağış yaptığını söylemişti.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 8

Oyuncu ayrıca, “Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.

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Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi... - Resim: 9

KİRALIK AŞK İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Televizyon kariyerine 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Jale karakteriyle adım atan Elçin Sangu, daha sonra “Kiralık Aşk” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sangu, şimdi “Seni Tanıyorum” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Elçin Sangu Seni Tanıyorum AHBAP