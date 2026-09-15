Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi...

KİRALIK AŞK İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Televizyon kariyerine 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Jale karakteriyle adım atan Elçin Sangu, daha sonra “Kiralık Aşk” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sangu, şimdi “Seni Tanıyorum” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.