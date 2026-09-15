Elçin Sangu kutlama gecesinde konuştu! O soru sorulunca tepkisi...
Yeni dizisi “Seni Tanıyorum” için düzenlenen kutlama gecesinden ayrılan Elçin Sangu, gazetecilerin Ahbap Derneği’ne ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu, “Çok saçma bir soru, hiç gerek yok” diyerek aracına yöneldi.
Elçin Sangu, yeni dizisi “Seni Tanıyorum”un yayın öncesi kutlamasının ardından objektiflere yansıdı. Geceden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen oyuncu, Ahbap Derneği’ne ilişkin soru yöneltilmesi üzerine kısa bir açıklama yaptı.
AHBAP SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ
Netflix’in başrollerini Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, aile içi gizem ve gerilim temalı yeni dizisi “Seni Tanıyorum”un resmi fragmanı yayımlandı.
17 Eylül’de izleyiciyle buluşacak yapımın ekibi de yayın öncesinde bir araya gelerek kutlama yaptı.
Gece sonunda kameralara yansıyan Elçin Sangu, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlarla aracına yöneldi. Bu sırada oyuncuya “Hemen AHBAP’ı soralım” denildi.
Sangu ise yöneltilen sorudan rahatsız olduğunu belirterek, “Çok saçma bir soru, hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI
Elçin Sangu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve dosyada “Ahbaplar Suç Örgütü” olarak geçen soruşturma kapsamında daha önce ifade vermişti.
Sangu, ifadesinde 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği merkezine giderek yardım çalışmalarına katıldığını ve derneğin hesabına 100 bin lira bağış yaptığını söylemişti.
Oyuncu ayrıca, “Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm” ifadelerini kullanmıştı.
KİRALIK AŞK İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
Televizyon kariyerine 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Jale karakteriyle adım atan Elçin Sangu, daha sonra “Kiralık Aşk” ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sangu, şimdi “Seni Tanıyorum” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.