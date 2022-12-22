Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

"6’lı masa kimi aday gösterirse..."

Karaca, geçtiğimiz gün sosyal medyadan gelen bir eleştiriye "Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi “6’lı masanın adayı kazanır” şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış" demişti.