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Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

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Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter'daki paylaşımına ünlü oyuncu Elçin Sangu yorum yaptı. Elçin Sangu, destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimine hızla yaklaşırken Altılı Masa'nın adayı henüz net açıklanmadı. 

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Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, önümüzdeki seçimlerde 6'lı Masa'nın göstereceği adayı destekleyeceğini duyurmuştu. 

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Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

"6’lı masa kimi aday gösterirse..."

Karaca, geçtiğimiz gün sosyal medyadan gelen bir eleştiriye "Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi “6’lı masanın adayı kazanır” şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış" demişti. 

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Elçin Sangu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Cüneyt Özdemir'e yorum yaptı: Biz destekliyoruz

Cüneyt Özdemir: Fıkra bu kadar

Nihal Bengisu Karaca'nın 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklamasının ardından, gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'dan Karaca'ya gönderme yaptı. Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca! Evet, fıkra bu kadar..."

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