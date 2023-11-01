Elbiselerinden tanıdı! Bir annenin en zor anı, kahroldu!

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde 2 gün önce bir ceset bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.