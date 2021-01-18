Elazığlı usta Fransa'ya iş yapıyor! 'Saz teknesi' taleplerine yetişemiyor

Önceleri inşatta çalıştığını belirten Ali Dursun Üğdül, “Uzun zamandır saz üzerine döndüm. Bir ara sazın tamamını yapıyordum ama şimdi sazın tekne kısmını yapıyorum. Bizim yörede dut ağacı var. En iyi saz da dut ve ardıç ağacından oluyor. " dedi.