Elazığlı usta Fransa'ya iş yapıyor! 'Saz teknesi' taleplerine yetişemiyor
ELAZIĞLI 69 yaşındaki Ali Dursun Üğdül, 7 metrekare atölyesinde dut ağaçlarını enstrümana dönüştürerek Fransa'ya satış yapıyor.
Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde yaşayan 10 torun 5 çocuk babası 69 yaşındaki Ali Dursun Üğdül’ün çocukluktan gelen saz sevgisi, mesleğe dönüştü. Önceleri inşaatlarda usta olarak çalışan ve boş zamanlarında saz ile teknesini yapan Üğdül, son 10 yıldır inşaat işini bırakarak kendini oyma saz teknesi yapımına adadı.
Üğdül, doğada yaşlanmış ve ömrü geçen dut ağaçlarını keserek bahçesine getiriyor.
7 metrekarelik atölyesinde ağaçları işleyerek oyma saz teknesi haline getiren Üğdül, bunları Türkiye’nin 4 bir yanına ve Fransa’ya göndererek geçimini sağlıyor.
Önceleri inşatta çalıştığını belirten Ali Dursun Üğdül, “Uzun zamandır saz üzerine döndüm. Bir ara sazın tamamını yapıyordum ama şimdi sazın tekne kısmını yapıyorum. Bizim yörede dut ağacı var. En iyi saz da dut ve ardıç ağacından oluyor. " dedi.