Elazığlı mühendis İtalya’ya 126 TL’ye gidip geldi ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi
ELAZIĞ'da 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken, uçak bileti araştırma, konaklama ve harita için 12 farklı cep telefonu uygulamasıyla bazen 2 ay, bazen de 1 yıl öncesinden aldığı biletlerle 36 ülkeyi ucuza gezdi.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan 3 çocuk babası Mehmet Ali Denkçeken (43), 30 yaşında kendisine yurt dışını gezme hedefi koydu. Hedefi doğrultusunda gezmeye başlayan Denkçeken, 13 yılda 36 faklı ülke gezdi. Uçak bileti araştırma, konaklama ve harita için 12 farklı cep telefonu uygulaması kullanan Denkçeken, bazen 2 ay, bazen ise 1 yıl öncesinden ucuza uçak bileti alarak gezilerinin maliyetini düşürdü.
Promosyonla Barcelona tatili: 250 TL’ye saat alıp promosyonla bedava Barcelona’yı ve 1 yıl önceden 126 Tl’ye aldığı gidiş geliş uçak biletiyle de İtlaya’yı gezen Denkçeken, gittiği yerlerde bazen misafir kabul eden evlerde, bazen de yatakhane tarzı yerlerde kalarak birçok gezisini çok az maliyetle tamamladı.
Eşiyle 12, çocuklarıyla da 4 ülke gezen Denkçeken, bu seneki gezeceği ülkeler ile bu sayıyı 40’a tamamlamayı hedefliyor.
Kendisine hedef koydu: Çocukluğundan beri gezmeyi çok sevdiğini anlatan Mehmet Ali Denkçeken, “Çevremizde ailemizde yabancı evliliği olanlar vardı. Arkadaşlarımın da genelde hepsi okumuş ve yurt dışına giden gelen kişiler. Bu yüzden 30 yaşında böyle bir karar vermiştim. Kendime bunu bir vizyon oluşturmuştum. 30 yaşında gezmeye başladım, 43 yaşındayım ve 13 yılda 36 ülkeye gittim. Bazı ülkelere 3, 4 ve 5 kez gittim. Ama totalde 36 farklı ülkeye gittim" dedi.