Elazığlı mühendis İtalya’ya 126 TL’ye gidip geldi ucuz biletle 13 yılda 36 farklı ülke gezdi

Kendisine hedef koydu: Çocukluğundan beri gezmeyi çok sevdiğini anlatan Mehmet Ali Denkçeken, “Çevremizde ailemizde yabancı evliliği olanlar vardı. Arkadaşlarımın da genelde hepsi okumuş ve yurt dışına giden gelen kişiler. Bu yüzden 30 yaşında böyle bir karar vermiştim. Kendime bunu bir vizyon oluşturmuştum. 30 yaşında gezmeye başladım, 43 yaşındayım ve 13 yılda 36 ülkeye gittim. Bazı ülkelere 3, 4 ve 5 kez gittim. Ama totalde 36 farklı ülkeye gittim" dedi.