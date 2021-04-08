Elazığlı boyacı bir şampiyon! Gündüz boya badana gece spor yaparak başardı
Gündüz boya badana işleri, gece spor yaptı... Elazığlı Selçuk Dönmez, vücut geliştirme sporunda çok sayıda rakibini eleyip Türkiye şampiyonu oldu.
Boya badana işleri yaparak geçimini sağlayan Yüksekokul mezunu Selçuk Dönmez, 15 yıl önce amatör olarak vücut geliştirme sporuna yöneldi. 50 yaşında olmasına rağmen son 5 yıldır profesyonel olarak bu spora yönelen Dönmez, son 3 yılda önemli dereceler elde etti.
Önceki yıl şampiyonluk alan, geçen yıl Türkiye'de ikinci, Dünya'da 6'ıncı olan Dönmez, bu yıl Mart ayında Antalya'da Milli Takım Avrupa Şampiyonası Seçmelerinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Elazığ'da hem işine hem de sporuna devam eden Dönmez, kendi kendinin antrenörlüğünü yaparak kendine hedef koyduğu Avrupa şampiyonluğu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Vücut geliştirme sporunu 15 yıldır yaptığını belirten Selçuk Dönmez, "5 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Bu spora özenerek başladım. Kendi çabalarımla bu seviyeye geldim. Akşam antrenörlük, gündüzleri boyacılık yaparak kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.