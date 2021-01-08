Elazığ'da yüzde 97 engelli Muhammet tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı

İlk defa bir film senaryosu yazdığını belirten Uçur, "İlk başta zor oldu ama 'inanıyorsanız üstünsünüz' diyerek yazdık. Vefat eden ağabeyimin de katkısı oldu. Birlikte uzun metrajlı bir film hikayesi yazdık. 1 parmağımla mouse kullanarak yazdım. Ailemin de yardımı oldu. Çoğu zaman ağabeyim anlatıyordu, ben yazıyordum. Bazen de aklımda olanları yazıyordum" diye konuştu.