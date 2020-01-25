Elazığ'da vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi
ELAZIĞ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi spor salonlarında geçirmek zorunda kaldı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." denildi.
Deprem bölgesi ve yakın çevresinde gece sıcaklıkları eksi 7 ile eksi 12 arasında değişiyor. Aşırı soğuk ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.