Elazığ'da üniversite öğrencisi geliştirdi! 'Roketimsi insansız hava aracı' testi geçti
ELAZIĞ'da yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, tez çalışması için 2 danışman öğretim üyesinin de yardımıyla roketimsi insansız hava aracı üretti.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Yaman'la birlikte tezi için roket yapmaya karar verdi. Geçen yıl ekim ayında başlayan çalışmalar 4 ayda sonuç verdi.
Ekip, 1 metre uzunluğunda 10 kilo ağırlığında yerli ve milli olarak roketimsi insansız hava aracı (RİHA) üretmeyi başardı. Roket için üniversiteye bağlı Harput yerleşkesinde denemeler yapıldı.
Gökyüzüne çıktı paraşütle indi
İlk hedef olarak 500 metre üzerinde roketin paraşüt ile birlikte deneme fırlatmaları yapılmaya başlandı. İlk atışlardan itibaren roketin, ateşlenerek başarılı şekilde gökyüzüne çıkmasının ardından paraşütle de sağlıklı inmesi sağlandı.
Roketin, geliştirilme aşaması devam ederken, ilerleyen süreçte başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması hedefleniyor.