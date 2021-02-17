Elazığ'da üniversite öğrencisi geliştirdi! 'Roketimsi insansız hava aracı' testi geçti

Gökyüzüne çıktı paraşütle indi

İlk hedef olarak 500 metre üzerinde roketin paraşüt ile birlikte deneme fırlatmaları yapılmaya başlandı. İlk atışlardan itibaren roketin, ateşlenerek başarılı şekilde gökyüzüne çıkmasının ardından paraşütle de sağlıklı inmesi sağlandı.