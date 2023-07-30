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Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

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Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

Elazığ'da hafif ticari araca tren çarptı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü canını hiçe sayarak aracındaki kaçak tütünü saklamanın derdine düştü.

Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

Olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi.

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Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine seyir halinde olan 53072 sefer numaralı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.K. idaresindeki 59 LT 941 plakalı hafif ticari araca çaptı.

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Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

Çarpmanın etkisi ile araç tarlaya savrulurken araç sürücüsü ise yaralandı. Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Elazığ'da trenin çarptığı araçtan şaşırtan görüntüler! Sürücü canını bıraktı kaçak tütünün derdine düştü

Fakat bu sırada yaralı sürücü H.K., canının yerine taşıdığı kaçak tütünü saklamanın derdine düştü.

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