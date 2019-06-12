Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde elektrik firmasında çalışan işçilerin bulunduğu araca tren çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı - Sayfa 1

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Güney Ekspresi treninin çarpıp, yaklaşık 300 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Küçük öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı - Sayfa 2

'DE 22040' sefer sayılı Güney Ekspresi isimli yolcu treni, Yoncapınar köyü yakınlarında, hemzeminden geçmeye çalışan Hakan Küçük yönetimindeki 34 FF 0142 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı - Sayfa 3

Kazada, trenin altında yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü yaralandı.

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Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı - Sayfa 4

Yaralılar, ihbarla gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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