Elazığ'da tren kazası 1 ölü 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde elektrik firmasında çalışan işçilerin bulunduğu araca tren çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışırken Güney Ekspresi treninin çarpıp, yaklaşık 300 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Küçük öldü, 2 kişi de yaralandı.
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'DE 22040' sefer sayılı Güney Ekspresi isimli yolcu treni, Yoncapınar köyü yakınlarında, hemzeminden geçmeye çalışan Hakan Küçük yönetimindeki 34 FF 0142 plakalı hafif ticari araca çarptı.
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Kazada, trenin altında yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Hakan Yazar ve Fethi Ahmet Süslü yaralandı.
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Yaralılar, ihbarla gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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