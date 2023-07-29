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Elazığ'da temizlik personelinden taktir toplayan hareket

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Elazığ'da temizlik personelinden taktir toplayan hareket

Elazığ'da temizlik personeli kaldırımda bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti.

Elazığ'da temizlik personelinden taktir toplayan hareket

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Zeki Mavidemir, Cumhuriyet Mahallesi’nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu.

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Elazığ'da temizlik personelinden taktir toplayan hareket

Mavidemir durumu amirine bildirdi ve ekip arkadaşları ile karakola gitti. Polis ekiplerine cüzdanı teslim eden Mavidemir daha sonra karakoldan ayrıldı.

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Elazığ'da temizlik personelinden taktir toplayan hareket

Polis ekipleri duyarlı personele teşekkür ederken, cüzdanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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