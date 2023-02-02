Elazığ’da neler oluyor? 'Kız kaçırma' sonrası iki kuzen sırra kadem bastı kayınbaba dahil 12 kişi gözaltında

Mustafa Yılmaz, bir haftayı aşkın bir süre önce ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba Mahir Yılmaz’ın ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.