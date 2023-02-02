Elazığ’da neler oluyor? 'Kız kaçırma' sonrası iki kuzen sırra kadem bastı kayınbaba dahil 12 kişi gözaltında
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve kuzeni Onur Yılmaz’ın kaybolması olayına ilişkin Sürekli köyünde operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltında...
Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, bir ay önce 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası aileler arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı.
Mustafa Yılmaz, bir haftayı aşkın bir süre önce ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı. Oğlunun kaçırıldığını iddia eden baba Mahir Yılmaz’ın ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda tüfek ve dijital materyallere el konuldu.