Elazığ'da müteahhitliği bırakıp başladı! 600 ton üretiyor yıllık kazancı dudak uçuklattı

"Bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum"

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, “Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık. Genelde ailemle burada kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz. Daha önce bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum." dedi.