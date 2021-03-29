Elazığ'da müteahhitliği bırakıp başladı! 600 ton üretiyor yıllık kazancı dudak uçuklattı
ELAZIĞ'da müteahhit Halit Ayhan, daha önce inşaat işlerini yaptığı çiftliklerden bir tanesini de kendisi kurdu. Yılda 600 ton et üretmeye başlayan Ayhan'ın yıllık kazancı dudak uçuklattı.
7 yıl önce inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle kendisi de bir çiftlik kurmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı.
Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 TL bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu.
7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et ürettiğini söyledi.
"Bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum"
Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, “Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık. Genelde ailemle burada kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz. Daha önce bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum." dedi.