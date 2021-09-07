Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu
ELAZIĞ'da, kesilerek kurutmaya bırakılan domateslerden ay-yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu.
Beşik köyünde düzenlenen tarla günü etkinliği kapsamında kadın işçilerin yörede üretilen kurutmalık domatese dikkat çekmek amacıyla kurutmalık domateslerden yaptıkları Türkiye haritası ilgi gördü.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık üretimi açısından ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu söyledi.
Kentte 60 bin dekar alanda sebze üretildiğini ifade eden Karahan, "Yıllık 150 bin ton civarında sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölge illerinin tamamının sebze ihtiyacını Elazığ'dan karşılıyoruz." dedi.
Karahan, kaliteli ve organik sebze üretimi ile öne çıkan kentte ihracatçı firmalardan gelen talep nedeniyle son 5 yıldır kurutmalık domates üretiminde de önemli bir artış sağladıklarını aktardı.