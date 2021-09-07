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Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

ELAZIĞ'da, kesilerek kurutmaya bırakılan domateslerden ay-yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu.

Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

Beşik köyünde düzenlenen tarla günü etkinliği kapsamında kadın işçilerin yörede üretilen kurutmalık domatese dikkat çekmek amacıyla kurutmalık domateslerden yaptıkları Türkiye haritası ilgi gördü.

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Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık üretimi açısından ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu söyledi.

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Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

Kentte 60 bin dekar alanda sebze üretildiğini ifade eden Karahan, "Yıllık 150 bin ton civarında sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölge illerinin tamamının sebze ihtiyacını Elazığ'dan karşılıyoruz." dedi.

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Elazığ'da kurutmalık domateslerle Türkiye haritası oluşturuldu

Karahan, kaliteli ve organik sebze üretimi ile öne çıkan kentte ihracatçı firmalardan gelen talep nedeniyle son 5 yıldır kurutmalık domates üretiminde de önemli bir artış sağladıklarını aktardı.

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