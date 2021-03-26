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Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

Evlerinin süt ihtiyacı için keçi alan genç, sürü sahibi oldu. Keçiler sürekli ikiz oğlak vermeye başlayınca hayvan sayısı bir anda onlara ulaştı.

Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

ELAZIĞ merkeze bağlı Munzuroğlu mezrasında ikamet eden Fatih Mehmet Turgut (35), evin süt ihtiyacını karşılamak için 2 yıl önce süt verimi ile meşhur olan Halep keçilerinden bir çift aldı.

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Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

 Keçilerin günlük 4,5 litre süt verdiğini ve ikiz kuzuladığını gören Turgut, 5 çift keçi daha aldı. 

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Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

 Keçilerle hobi olarak ilgilenen Turgut, her 8 ayda çift kuzu almasıyla 80 hayvanlık bir sürü sahibi oldu. 

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Elazığ'da kimse anlamadı süt için aldığı keçiler çift çift kuzulamaya başladı

Tüm zamanını keçilerle geçiren Turgut, sürüyü büyüterek ticari kazanç elde etmeyi kendine hedef koydu.

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