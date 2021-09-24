Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı
ELAZIĞ’da kentsel dönüşüm için yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eser görenleri şaşırttı.
Elazığ’ın Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları için başlatılan kazılarda, bir yapının ortaya çıktığı görüldü. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilerek yapı korumaya alındı.
Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde Osmanlı dönemine ait bir yapı olduğu raporlandı.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden çıkarılan izin neticesinde sondaj kazısına başlandı.
15 gündür devam eden ve şuan kadar 4 metre derinliğe inilen kazıda, yapının Osmanlı dönemine ait bir kilise olduğu tahmin ediliyor.