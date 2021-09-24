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Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

ELAZIĞ’da kentsel dönüşüm için yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eser görenleri şaşırttı.

Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

Elazığ’ın Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları için başlatılan kazılarda, bir yapının ortaya çıktığı görüldü. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verilerek yapı korumaya alındı. 

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Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde Osmanlı dönemine ait bir yapı olduğu raporlandı. 

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Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden çıkarılan izin neticesinde sondaj kazısına başlandı.

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Elazığ'da kentsel dönüşüm kazısında ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

15 gündür devam eden ve şuan kadar 4 metre derinliğe inilen kazıda, yapının Osmanlı dönemine ait bir kilise olduğu tahmin ediliyor.

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