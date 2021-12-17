Elazığ'da hobi olarak başladı devlet sanatçısı oldu: 250 TL'ye satıyor

2013'ten bu güne 500 eser yapan Güneş, bunları açtığı 7 sergide gösterime sundu. Elazığ’da bu sanatı yapan tek kişi olduğunu aktaran Güneş, aynı zamanda Türkiye de bu alanda sanatçı unvanını kazanan 8 kişiden biri olmayı başardı. Yaptığı tabloları bir gün ile 4 ay arasında tamamlayan Güneş, müşterilerin beğenisine sunuyor.