Elazığ'da hobi olarak başladı devlet sanatçısı oldu: 250 TL'ye satıyor
ELAZIĞ'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ayhan Güneş, yıllar önce bir sergide görüp ardından hobi olarak başladığı sanatta devlet sanatçısı oldu.
Elazığ’da yaşayan infaz koruma memuru 2 çocuk babası Ayhan Güneş, 2013 yılında İstanbul’da bir sergide çivilerin telle süslenmesiyle oluşturulan filografi sanatını gördü. Ardından filografiye merak salan Güneş, kendini bu alanda geliştirmeye başladı.
Evininin bir bölümünü atölyeye çeviren Güneş, çalışmalarını sürdürdü. Hobi olarak başladığı sanatı ilerleterek profesyonel hale gelen Güneş, Kültürel Miras Taşıyıcıları Kurulu tarafından ‘Kültür Bakanlığı Sanatçısı’ seçilmeye hak kazandı.
2013'ten bu güne 500 eser yapan Güneş, bunları açtığı 7 sergide gösterime sundu. Elazığ’da bu sanatı yapan tek kişi olduğunu aktaran Güneş, aynı zamanda Türkiye de bu alanda sanatçı unvanını kazanan 8 kişiden biri olmayı başardı. Yaptığı tabloları bir gün ile 4 ay arasında tamamlayan Güneş, müşterilerin beğenisine sunuyor.
Filografi sanatına 2013 yılında İstanbul’da bir sergide gördükten sonra başladığını kaydeden Güneş, "Daha sonra hobi olarak başladığım bu sanata ilerleyen zamanlarda profesyonel hale getirdim. Şimdiye kadar yaklaşık 500 tane eser meydana getirdim. 7. Kişisel sergimi açtım." ifadelerini kullandı.