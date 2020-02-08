Elazığ'da herkesi şaşkına çevirin olay! Fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü üzerinde bıraktığı yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki iz, MTA ekibince kaydedildi. İzi gören ekipler ise şaşkınlık yaşadı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü üzerinde bıraktığı yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki iz, MTA ekibince kaydedildi. İzi gören ekipler ise şaşkınlık yaşadı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak gecesi meydana gelen ve 41 yurttaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremle ilgili çok önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Depremin Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyü yakınlardaki yüzey kırığının, Karakaya Baraj Gölü'nde oluşturduğu iz Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından saptandı.
MTA Yetkilileri araştırdı
AA'da yer alan habere göre deprem kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, Dr. Selim Özalp ve Hasan Elmacı ile MTA Malatya Bölge Müdürlüğü etüt başmühendisi Dr. Nail Yıldırım'dan oluşan ekip, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.