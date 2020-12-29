Elazığ'da görüldü vatandaşlar telefona kaydettti Meteoroloji'den açıklama geldi

Verilen bilgide: ”Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir.