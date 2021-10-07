Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor
ELAZIĞ’da kuraklığın etkili olmasıyla birlikte Hamzabey Barajında endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Elazığ’ın bir çok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi.
Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakla oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.
Baraj sularının altında kalan geniş alan yürünebilir hale gelirken, ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi.
Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.