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Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

ELAZIĞ’da kuraklığın etkili olmasıyla birlikte Hamzabey Barajında endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Elazığ’ın bir çok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi.

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Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakla oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.

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Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

Baraj sularının altında kalan geniş alan yürünebilir hale gelirken, ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi. 

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Elazığ'da gören gözlerine inanamadı barajın son hali içler acısı! Tehlike çanları çalıyor

Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.

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