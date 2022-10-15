Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı
ELAZIĞ'da çöp toplama merkezi yakınında kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cesedin Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğunu belirledi. Katil zanlısı ve ona yardım eden şahıs 4 saatlik çalışma ile yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği belirlendi
Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
4 saatte tespit edildiler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.