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Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

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Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

ELAZIĞ'da çöp toplama merkezi yakınında kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cesedin Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğunu belirledi. Katil zanlısı ve ona yardım eden şahıs 4 saatlik çalışma ile yakalandı.

Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

Olay, gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

Kimliği belirlendi

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

4 saatte tespit edildiler

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

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