Elazığ'da genç kadına yapılan vahşet! İşkence edip öldürdü çöp toplama merkezine bıraktı

Kimliği belirlendi

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.