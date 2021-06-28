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Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

ELAZIĞ'da aşırı sıcaktan bunalanlar, içerisi eksi 20 derece olan Buzluk Mağarası’na girerek serinliyor.

Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. 

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Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.

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Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girile biliniyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, dondurucu soğuk nedeniyle 5 dakika gibi süreden sonra durulmaz hale geliyor.

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Elazığ'da Buzluk Mağarası'na giren içeride 5 dakika duramıyor

Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan, buzluk mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

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