Elazığ'da büyük heyecan! Tesadüfen buldular köylüleri merak sardı görmeye gidiyorlar
ELAZIĞ'da hayvan otlatan köylüler, tesadüfen keşif gerçekleştirdi. Kayalık bölgede bulunanlar, kent halkında heyecana neden oldu.
Köye 2 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikteki bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekilleri fark etti.
Kayalıkları detaylı inceleyen vatandaşlar farklı canlı türlerinin kalıntıları olduğunu tespit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine Fırat Üniversitesi (FÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl öncesine ait deniz canlılarına ait olduğu belirlendi.
Prof. Dr. Aksoy, örneklerini incelediklerini fosil kayalarının içerisinde 34-48 milyon yıl önce yaşayan midye benzeri fosillerin bilimsel adının "lamellibranş", salyangoza benzeyenlerin "gastropod", mercimeğe benzeyenlerin "nummulites", hafif kubbemsi ve üzerinde süsler bulunanların "deniz kestanesi", dallı yapıya sahip olanların da "mercan" olduğunu söyledi.