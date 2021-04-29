Durumun bildirilmesi üzerine Fırat Üniversitesi (FÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl öncesine ait deniz canlılarına ait olduğu belirlendi.