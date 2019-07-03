Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip, Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, mavi ve yeşilin her tonuyla doyumsuz bir manzara oluşturuyor.Gölde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 'Batık şehir' de kendisine hayran bırakıyor.