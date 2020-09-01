Elazığ'da bin TL’ye hurdadan aldı ortaya muhteşem bir otomobil çıkardı

"Bin liraya aldım...Çekiciye atıp getirdim"

Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, “Bin liraya aldım. Baktım beğendim. Çekiciye atıp getirdim. Millet bana güldü. Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al dediler. Bende yaptım, ayağa kaldırım. Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım. Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum” dedi.