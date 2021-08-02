Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı
ELAZIĞ'da, çeşitli nedenlerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet sahipleri tarafından geri alınmayıp yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.
Elazığ’ın Hicret Mahallesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.
Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.
Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 400 araç bulunuyor.
Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan da, ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor.