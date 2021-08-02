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Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

ELAZIĞ'da, çeşitli nedenlerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet sahipleri tarafından geri alınmayıp yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

Elazığ’ın Hicret Mahallesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.

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Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.

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Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

Eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 400 araç bulunuyor.

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Elazığ'da araç mezarlığında servet 'çürüyor' toplam değerleri dudak uçuklattı

Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan da, ilgili kurumlardan çözüm üretilmesini bekliyor.

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