Elazığ'da 8 yıl günde 8 km yürüdü 1.'likle bitirdi! 15 kez KPSS'ye girip hayalini gerçekleştirdi
ELAZIĞ’da yaşayan ve üniversiteden mezun olduktan sonra 15. defa KPSS'ye giren 42 yaşındaki Reşit Demir, hayalini kurduğu mesleğini yapmaya başladı.
Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak 1978 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesinde dünyaya gelen Reşit Demir, aile mesleği nedeniyle çocukluğunu büyük bir bölümünü Erzincan’da geçirdi. Bu süre zarfında hem hayvanlarla ilgilenen hem de mezrada okul olmadığı için 8 yıl boyunca 8 kilometre yürüyerek ortaokulu birinci bitiren Demir, o dönem Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi kazandı.
Liseyi bitirdikten sonra Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Elektronik Öğretmenliği Bölümü’nü kazanan Demir, aynı sene evlendi. 2001 yılında üniversiteden mezun olan ve 14 yıl boyunca KPSS’ye hazırlanan Demir, sınava girdi ama istediği puanı alamayarak atanamadı. Bunca seneye rağmen öğretmen olma hayalinden vazgeçmeyen ve 2015 yılında yine KPSS’ye giren Demir, büyük bir başarı elde ederek hedefim dediği öğretmenlik mesleğine girmeyi başardı.
Evli ve 4 çocuklu Reşit öğretmen, kendi ilk zamanlar öğretmen olamaması nedeniyle çocuklarının da eğitimine büyük destek verdi. O dönem bir taraftan hayvancılıkla uğraşan ardından sırasıyla TEDAŞ'da sözleşmeli çalışan daha sonra ise bir okulun kütüphanesinde işine devam ederek fedakarlık örneği sergiledi.
Demir'in çocuklarından biri Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu, diğerleri ise Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Lisesi’ni kazandı. 37 yaşında atandığı öğretmenliği 5 yıldır başarılı bir şekilde sürdüren ve Covid-19 pandemisi nedeniyle evinden öğrencilerine dersleri anlatan Reşit öğretmen duygularını aktardı.