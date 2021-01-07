Elazığ'da 8 yıl günde 8 km yürüdü 1.'likle bitirdi! 15 kez KPSS'ye girip hayalini gerçekleştirdi

Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak 1978 yılında Tunceli’nin Pertek ilçesinde dünyaya gelen Reşit Demir, aile mesleği nedeniyle çocukluğunu büyük bir bölümünü Erzincan’da geçirdi. Bu süre zarfında hem hayvanlarla ilgilenen hem de mezrada okul olmadığı için 8 yıl boyunca 8 kilometre yürüyerek ortaokulu birinci bitiren Demir, o dönem Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi kazandı.