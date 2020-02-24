Elazığ'da 3 hafta gecikmeyle ilk ders zili çaldı 515 okulda ders başı yapıldı

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.