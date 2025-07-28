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Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu

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Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu - Resim: 1

Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.
Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda hareketsiz halde 2 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu - Resim: 3

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Elazığ'da şüpheli ölüm sulama havuzunda 2 ceset bulundu - Resim: 4

Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D'ye (52) ait olduğu tespit edildi.

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