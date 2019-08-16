Ela şarkısıyla ortalığı titreten Reynmen konser verecek! Loca fiyatları rekor paraya satıldı
Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla rekor kıran Reynmen ilk konserini Çeşme'de verecek. Reynmen'in loca bilet fiyatları rekor paraya alıcı buldu.
Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla YouTube'da rekorlara imza atmıştı. Kısa sürede ününe ün katan Reynmen, konser ve albüm kararı sonrası sahneye çıkmaya başlıyor.
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Çeşme'de hayranlarıyla buluşacak olan Reynmen, 16 Ağustos cuma (Bu akşam) gecesi sahneye çıkacak. Biletleri tükenen Reynmen'in loca fiyatları ise 40 bin liradan satıldı.
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İki saat boyunca sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Reynmen özel bir repertuvar hazırladı.
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Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz günlerde bir albüm çıkaracağını ve konser vermeye başlayacağını açıklamıştı.
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