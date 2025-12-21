Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabındaki değişim dikkat çekti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabındaki hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Cebeci'nin sosyal medya hesabında yapılan değişikliklerin sebebi merak uyandırdı. Bakın ne yaptılar...
Son zamanlarda hakkında yürütülen soruşturma sonrası gündeme gelen spiker Ela Rümeyse Cebeci, bu kez sosyal medya hesabında yapılan değişikliklerle konuşuluyor. Instagram profilinde fark edilen detaylar ''ne oluyor?'' sorusunu akıllara getirdi. Ayrıntılar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve dün ifade için yeniden adliyeye getirilen ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında yapılan değişiklikler dikkat çekti.
Cebeci'nin Instagram hesabındaki "Öne Çıkarılanlar" kısmının kaldırıldığı ve takip ettiği kişilerin sayısında büyük düşüş yaşandığı fark edildi.
NE OLMUŞTU?
Spiker Ele Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Birkaç gün sonra ifade için adliyeye gelen ünlü spikerin, saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti. Cebeci hakkında tutuklama kararı verilmişti.