Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabındaki değişim dikkat çekti

Son zamanlarda hakkında yürütülen soruşturma sonrası gündeme gelen spiker Ela Rümeyse Cebeci, bu kez sosyal medya hesabında yapılan değişikliklerle konuşuluyor. Instagram profilinde fark edilen detaylar ''ne oluyor?'' sorusunu akıllara getirdi. Ayrıntılar...