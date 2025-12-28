Ela Rümeysa Cebeci ile adı geçiyordu! Serdar Bilgili'ye naylon fatura suçlaması
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu operasyonunda tutuklandıktan sonra beraber olduğunu itiraf ettiği iş insanı Serdar Bilgili naylon fatura ve vergi kaçakçılığıyla ile ilgili suçlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş eski başkanı ve iş insanı Serdar Bilgili, şirketlerinin içini boşaltmak ve vergi kaçakçılığıyla suçlandı.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da savcılığa başvuran emekli astsubay Ali Aksoy, Bilgili hakkında 'sahte fatura düzenleme, naylon fatura kullanma, gerçeğe aykırı kayıt düzenleme, vergi kaçırma ve şirket üzerinden usulsüz para transferi suretiyle işlenen organize vergi kaçakçılığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Aksoy şikâyetinde, "Bilgili Holding A.Ş. bünyesindeki bazı şirketlerin, yine holding kontrolünde olan ya da yöneticiler ve çalışanlar adına kurulan şirketler üzerinden karşılıklı, gerçekte hiçbir hizmet veya mal alımına dayanmayan faturalar düzenlediğini ve muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiğini öne sürdü.
Bu yöntemle vergi matrahının bilinçli şekilde düşürüldüğü, şirket kasasından çıkan paraların "ödeme yapılmış gibi" gösterilerek kayıt altına alındığı iddia edildi.