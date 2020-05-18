El titremesinin sebepleri nelerdir bu belirtilere dikkat!
Ellerde, bacaklarda ve vücudun çeşitli yerlerinde görülen titreme, tıpta 'tremor' olarak adlandırılıyor. Ancak nadir olarak, ciddi bir hastalığın habercisi de olabiliyor. Peki el titremesi neden olur? Titreme nasıl geçer?
El titremesi nedir?
El titremesi hemen herkesin hayatının bir bölümünde tecrübe ettiği, istemsiz ve ritmik bir kas hareketidir. Bu durum çoğunlukla heyecan, öfke ve korku gibi ani duygu değişimleri, stres, yorgunluk, metabolik eksiklik, aşırı çay ve kahve tüketimine bağlı olarak görülür. Mevcut ruh hâlinin değişmesi ya da istirahat sonrasında el titremesi şikayeti tamamen ortadan kalkar.
Fizyolojik tremor olarak adlandırılan bu durum, tamamen normal olup herhangi bir sağlık probleminin belirtisi olarak tanımlanmaz ve sağlıklı her kişide görülebilir. El titremesinin bir diğer türü olan esansiyel tremor ise en yaygın görülen hareket bozukluğudur. Çoğunlukla tek taraflı olarak başlayan titreme, bir süre sonra diğer elde de görülür. Başlangıçta yalnızca duygu durumun değişimi ile görülen bu rahatsızlık, gittikçe sıklaşarak artış gösterir.
El titremesi hangi hallerde görülür?
-Fazla alkol kullanımı
-Hipertiroidi yani zehirli guatr
-Epilepsi
-Multipl skleroz yani MS hastalığı
-Beyincik hastalıkları
-Beyin damar hastalığı
-Bazı ilaçların kullanılması
-B12 vitamini yetmezliği
-Vücuttaki istemsiz kasılmalara neden olan distoni
-Vücuttaki sinirlerin işlevlerini kaybettiği polinöropati gibi durumlarda el titremesi ortaya çıkabilmektedir.
Zamanla vücudun diğer kısımlarına yayılabiliyor
Titreme süreç içinde artarak bacaklar, baş, gövde, çene, dil, ses gibi vücudun diğer kısımlarına da yayılabilmektedir. Eşlik eden başka bir nörolojik tanı olmadığı gibi, titreme bir hareket esnasında belirgin veya duruşa bağlı olabilmektedir. Kişide sıvı gıdaların içilmesinde ve yazı yazma gibi ince motor hareketlerde zorlanma görülebilir. Genellikle 40 yaş sonrasında karşılaşılsa da, hastalık gençlerde de ortaya çıkabilir. El titremesinde ailesel geçiş yüzde 50’dir. Ayrıca bu hastaların yüzde 20’sinde Parkinson hastalığı da görülebilmektedir.