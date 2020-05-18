El titremesinin sebepleri nelerdir bu belirtilere dikkat!

Fizyolojik tremor olarak adlandırılan bu durum, tamamen normal olup herhangi bir sağlık probleminin belirtisi olarak tanımlanmaz ve sağlıklı her kişide görülebilir. El titremesinin bir diğer türü olan esansiyel tremor ise en yaygın görülen hareket bozukluğudur. Çoğunlukla tek taraflı olarak başlayan titreme, bir süre sonra diğer elde de görülür. Başlangıçta yalnızca duygu durumun değişimi ile görülen bu rahatsızlık, gittikçe sıklaşarak artış gösterir.